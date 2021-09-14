Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik denetimi: 1218 araç trafikten men edildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da emniyet ve jandarma ekiplerince ağustos ayında yapılan denetimlerde, 279 bin araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1218 araç trafikten men edilirken, 648 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 1218 araç trafikten men edildi, 648 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.
Ağustosta kentte, 534'ü maddi hasarlı, 474'ü yaralamalı ve 3'ü ölümlü olmak üzere toplam 1011 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 7 kişi öldü, 683 kişi yaralandı.
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