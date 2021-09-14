Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: OGM (Arşiv)]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında bir dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sorgun Mahallesi'ndeki Sorgun Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, belediyelere ait su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
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