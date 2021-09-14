Sorgun Mahallesi'ndeki Sorgun Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, belediyelere ait su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.