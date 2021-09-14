Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balık tezgahlarında istavrit ve palamut bolluğu yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
Balık tezgahlarında istavritin yanında palamut da yerini almaya başladı. Sezonun bereketli geçmesi hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürüyor.
"Vira Bismillah" diyerek açılıyorlar, kasa kasa balıkla limana dönüyorlar.
1 Eylül'de başlayan av sezonu bereketiyle devam ediyor.
Denizdeki bolluk tezgahlara da yansıyor.
Birkaç gün öncesine kadar tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanırken şimdi yanına palamut da eklendi.
[Fotoğraf: AA]
Palamut fiyatları
Trabzon'da istavritin kilosu 10 lira, palamutun fiyatı ise büyüklüğüne göre 15 ila 20 lira arasında değişiyor.
Sezon ilerledikçe bolluğun artması buna bağlı olarak da fiyatların düşmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Balıkçılık Palamut
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