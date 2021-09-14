Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samanların arasından 23 kilo esrar çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde saman yığınları arasındaki çuvalda 23 kilo esrar ile bahçede ekili 68 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, aldığı ihbar üzerine Doğanbey Mahallesi’nde Hasan B.'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda Afganistan uyruklu Necip A.'nın saman yığınları arasındaki çuvalın içine sakladığı 23 kilo kubar esrar ile evin bahçesine ektiği 68 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Necip A., gözaltına alınırken, Hasan B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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