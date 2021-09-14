13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar H.P. ve E.U. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların olay günü merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde G.P'ye ait ikamete hırsızlık amacıyla girdiğini, G.P'nin kumbarasında bulunan 2 bin lirayı çaldıklarını, müştekinin "içeride kim var" diye seslenmesi üzerine sanıkların kaçmaya başladıklarını ve bu sırada kendilerine engel olmaya çalışan apartman görevlisini yaraladıklarını belirterek, H.P. ve E.U'nun üzerlerine atılı "yağma" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık H.P, temizlik yapmak amacıyla binaya girdiğini belirterek, "Ben hırsızlık yapmadım. G.P'yi tanımıyorum. Hakkımdaki iddialar gerçek değildir. Uzun zamandır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık E.U'da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti de "yağma" ve " konut dokunulmazlığının" ihlali suçlarından 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutuklukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.