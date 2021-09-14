Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de vakalar arttı; 9 mahalle karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine 9 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan mahallelere giriş çıkışlar kapatıldı.
Toplumsal bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk oluşturmasından dolayı halk sağlığının korunması için Yüceli, Yedikardeş, Erdem, Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzlaköy, Alipaşa ve Mahraman mahallelerinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Güvenlik güçleri, karantinaya alınan mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.
Etiketler: Mardin Koronavirüs Karantina
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