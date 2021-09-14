Toplumsal bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk oluşturmasından dolayı halk sağlığının korunması için Yüceli, Yedikardeş, Erdem, Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzlaköy, Alipaşa ve Mahraman mahallelerinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Güvenlik güçleri, karantinaya alınan mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.