Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere operasyon: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütle irtibatlı oldukları ve 2018-2019 yıllarında Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra DEAŞ'a finans sağladıkları öne sürülen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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