Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı artmaya devam ediyor.

Antalya'ya ocak ayından bugüne kadar gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202 arttı.

Yıl başından bugüne kadar Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 6 milyon 41 bin 439 oldu. Geçen yılın eylül ayının ilk 13 gününde 445 bin 97 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu sene aynı süreçte 757 bin 461 turist geldi.

Eylülün ilk 13 günü itibarıyla turist sayısında artış oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.