Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ters yönde giden tır tehlike saçtı
Kırıkkale'de ters yönde ilerleyen bir tır, sürücülere zor anlar yaşattı. Tırın trafikte tehlike saçtığı o anlar kameraya yansıdı.
İrfan Y. idaresindeki tır, binlerce aracın trafikte seyir halinde olduğu 43 ilin bağlantı noktasındaki kilit kavşakta ters yönde ilerledi.
Tehlike saçan tırın ters yönde ilerleriği anlar kameraya yansıdı.
Sürücüye 1339 lira para cezası
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince plakası tespit edilen sürücüye 1339 lira para cezası uygulandı.
Öte yandan trafiği tehlikeye düşürmekten sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Trafik
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