Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sağanak zamanla etkisini artırarak perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.