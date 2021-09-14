Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bozkurt'taki sel felaketine ilişkin yeni görüntüler
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ilk dakikalarında hükümet konağından çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, selin olduğu gün saat 12.40 civarında ilçe merkezindeki kaymakamlık binasından saniye saniye görüntülenen selin kısa sürede binanın çevresini kapladığı, iş yerlerini su altında bırakarak dairelerin seviyesine ulaştığı görülüyor.
Ayrıca, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sele kapılan araçlar, ev eşyaları ve iş yerlerinden suya karışan malzemeler de yer alıyor.
Helikopter destekli kurtarma operasyonu ve suların çekilmesiyle fark edilen araçlar da kayda giriyor.
Etiketler: Kastamonu Sel Cep Telefonu
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