Görüntülerde, selin olduğu gün saat 12.40 civarında ilçe merkezindeki kaymakamlık binasından saniye saniye görüntülenen selin kısa sürede binanın çevresini kapladığı, iş yerlerini su altında bırakarak dairelerin seviyesine ulaştığı görülüyor.

Ayrıca, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sele kapılan araçlar, ev eşyaları ve iş yerlerinden suya karışan malzemeler de yer alıyor.

Helikopter destekli kurtarma operasyonu ve suların çekilmesiyle fark edilen araçlar da kayda giriyor.