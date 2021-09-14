Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Yoluç Caddesi'ndeki bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın 4 katlı binanın çatısını kısa sürede kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.
Evin çatısında büyük hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 16:52
- 16:55
- 16:46
- 16:44
- 16:41
Sıradaki Haber
Yavru kediyi tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz