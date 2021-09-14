Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Yoluç Caddesi'ndeki bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın 4 katlı binanın çatısını kısa sürede kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Evin çatısında büyük hasar oluştu.