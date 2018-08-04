Vakfıkebir ekmeği tescillendi

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Vakfıkebir'in, ekmeği ile hem Türkiye'de hem de ulusal çapta marka olduğunu belirtti.

Bu olgunun daha da ön plana çıkarılması ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 3-5 Ağustos tarihleri arasında "6. Ekmek Kültür ve Sanat Festivali"ni organize ettiklerini vurgulayan Balta, festivalin iki gündür çeşitli etkinliklerle devam ettiğini aktardı.

Vakfıkebir ekmeğinin özelliklerinden bahseden Balta, ekmeğin hem büyüklüğünden hem de içeriğinde kullanılan ekşi mayadan dolayı lezzetinde farklılık bulunduğunu ve saklama süresinin de oldukça uzun olduğunu hatırlattı.

İlgili kurumlar olarak Vakfıkebir ekmeğine coğrafi işaret belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na bir süre önce müracaat ettiklerini anımsatan Balta, "Süreç tamamlandı ve Vakfıkebir ekmeğinin coğrafi işaretini aldık. Bir dünya klasiği, Osmanlı salnamelerine konu olan ekmeğimize coğrafi işaret belgesi almak için yaptığımız çalışmalar neticelendi. İlçemizin markası olan ekmeğimiz artık tescillenmiştir. Bu gurur hepimizin, tüm Vakfıkebir'indir." ifadesini kullandı.

Coğrafi tescil belgesini, kendisi ile aynı ismi taşıyan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta'nın da katıldığı etkinlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'ın elinden aldıklarını belirten Belediye Başkanı Balta, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Balta, vatandaşların festivale ilgi gösterdiğini de vurgulayarak, etkinliklerin yarın akşam verilecek konserin ardından sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA