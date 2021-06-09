Deniz salyası (müsilaj) beyaz, köpüksü görüntüsüyle Marmara'nın büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Müsilajın en önemli sebeplerinden biri ise azot oranı.

Marmara Denizi'ni esir alan deniz salyası (müsilaj) probleminin çözülmesi için azot değerlerinin düşürülmesi gerekiyor.

"Azotun iki temel kaynağı var"

İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, "Azot ve fosforun temel iki kaynağı var. Bir tanesi atık su arıtma tesisleri. Doğru işletilmemesi ya da ileri arıtma tesislerinin yapılmamış olması. İkinci yapılması gereken önemli adımlardan biri de tarımsal atıkları alan, hayvansal atıkları alan derelerin Marmara'ya dökülmesi durumu" diye konuştu.

Uzmanlar, azot oranının yüzde 40'ın altına düşürülmesi gerektiğini söylüyor.

Dr. Bozoğlu, azot oranların düşürülmesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Atık su arıtma tesislerinde ileri arıtma teknolojik boyutlarına geçmemiz gerekiyor, mevzuatımız buna uygun. Derelerin çeperlerinde organik tarıma yönelinmesi ve burada gerçekten kirlilik yaratan azot miktarı fazla olan gübrelerin kullanılmaması, kimyasal maddelerin kullanılmaması gerekiyor."

Çözüm için ileri arıtma teknolojilerinin kullanılması gerekiyor

Türkiye'de kullanılan membran arıtma sistemlerinin problemin çözülmesine katkısı çok büyük.

Dr. Bozoğlu, "Membran arıtma sistemi şu an ülkemizde kullanılan hem içme suyu tesislerinde hem atık su artıma tesislerinde kullanılan yöntemler arasında. Biz bunları ileri arıtma teknoloji olarak ifade ediyoruz" dedi.

Marmara Denizi'nin kurtarılması için birlikte hareket edilmesinin hayati önem taşıdığı da vurgulanıyor.