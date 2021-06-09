Şırnak'ta Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde bazı şüphelilerin Cizre ilçesinde YPS ve gençlik yapılanmasında silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.