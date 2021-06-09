Ankara'da etkili olan yağmur kısa bir süre sağanağa dönüştü. Yoğun yağış su baskınlarına neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, bazı caddeleri suyla doldurdu.

[Fotoğraf: AA]

Mamak ilçesinde caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı. Araçlar ve çöp konteynerleri sele kapılarak sürüklendi. Birçok araç da selde mahsur kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Şiddetli yağış nedeniyle zaman zaman trafikte de aksamalar yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]