Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da kısa süreli sağanak sele dönüştü
Başkent'te geçen haftadan bu yana yağışlı hava etkili oluyor. Bugün de öğle saatlerinde başlayan sağanak sele dönüştü. Yoğun yağış sebebiyle caddeleri su bastı, araçlar sürüklendi.
Ankara'da etkili olan yağmur kısa bir süre sağanağa dönüştü. Yoğun yağış su baskınlarına neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Zaman zaman doluyla karışık yağan yağmur, bazı caddeleri suyla doldurdu.
[Fotoğraf: AA]
Mamak ilçesinde caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı. Araçlar ve çöp konteynerleri sele kapılarak sürüklendi. Birçok araç da selde mahsur kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Şiddetli yağış nedeniyle zaman zaman trafikte de aksamalar yaşandı.
[Fotoğraf: AA]
Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ankara Hava Durumu Sağanak Yağış
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