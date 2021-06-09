Ordu´nun Akkuş ilçesine kurulan rüzgar enerji santrali türbini elektrik üretimine başladı. Akkuş´a kurulan rüzgar enerji santrali günlük 12 bin evin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Rüzgar enerji santralinin faaliyete geçmesiyle ilçede enerji kesintileri sona erdi.

Yüksekliği 116 metreyi bulan ve her biri 18 ton ağırlığında olan türbinlerden üretilen elektrik günlük 12 bin evin ihtiyacını karşılıyor.

Şu ana kadar 15 milyon dolar harcanarak kurulan rüzgar enerji santrali türbinlerinden üretilen elektrik ise ulusal elektrik şebekesine aktarılıyor.

"Yıllık beklenti ise 32 milyon kilovatsaat elektrik üretimi"

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ordu'daki yaylalarda üretilen rüzgar enerjisi hakkında bilgi verdi:

"Şu anda ilçemizin en yüksek yaylalarından birisi olan Taz yaylasındayız. 1750 rakımlı Taz Yaylası´nda doğa dostu yeşil dostu rüzgar enerji santralinin bulunduğu noktadayız. Geçtiğimiz yıl başlayan ve aralık ayı sonunda üretime başlayan rüzgar enerjisi bu zaman zarfında yaklaşık 18 milyon kilovatsaat elektrik üretti. Buradan yıllık beklenti ise 32 milyon kilovatsaat elektrik üretimidir."

"Devasa bir yatırımın ilçemizde kurulmasından memnunuz"

İsa Demirci, yatırımcılar için bölgenin verimli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"3 tribünde saatte yaklaşık 12 kilovat elektrik üretecek olan bu tesis 3 tribündür. Her tribün yüksekliği 116 metredir. Kanat uzunluğu 63 metre her kanadın ağırlığı da 18 ton. Dolayısıyla devasa bir yatırımın ilçemizde kurulmasından dolayı memnunuz. Hem ilçemize hem de ülke ekonomisine katkı verme adına enerji ihtiyacını karşılamak için üretim yapılmaktadır.

Akkuş ilçesi rüzgar enerjisi açısından rantabl bir bölge olması hasebiyle yatırımcıları bekleyen bir nokta. Yaylaları ve yüksek tepeleri yatırımcılarımız için ideal. Biz çevre ve doğa dostu enerjiden yanayız. Biz de yerel yöneticiler olarak bu yatırımı yapmak isteyenlere yardımcı olacağız."

Şu anda tam kapasiteyle çalışan üç türbinden saatte 12 megavat elektrik üretiliyor.