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Türkiye
AA 28.05.2025 11:17

Uzmanından Kurban Bayramı öncesi uyarılar

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık kesiminde kullanacağı bıçak, satır ve masat gibi ürünleri hazırlamaya başlarken, uzmanlar, kullanılacak bıçakların keskin olması konusunda tüketicileri uyardı.

Uzmanından Kurban Bayramı öncesi uyarılar

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çarşı ve pazarlarda da hareketlilik başladı.

Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılan bıçak, satır ve masat gibi aletler yanında, kesim sırasında hijyenin sağlanması ve etlerin taşınabilmesi için kullanılan muşamba, kesme tahtası, büyük boy et taşıma ve buzdolabı poşetleri de ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Kurban etlerinin bir kısmını kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu amaçla kullanılan makinelere de ilgi gösteriyor. Züccaciye ve beyaz eşya mağazalarında farklı model ve fiyat aralıklarında kıyma makineleri alıcı buluyor.

Uzmanından Kurban Bayramı öncesi uyarılar

"Paslı bıçak kullanmayın"

Öte yandan uzmanlar, özellikle bıçak seçiminde ve kullanımında dikkatli olunması, kesim işleminde kullanılacak bıçakların keskin olması konusunda vatandaşları uyardı.

Bıçak ustası Sinan Demirdöven, yeni bıçaklara yönelik talebin geçmiş yıllara göre düştüğünü belirterek, bu durumun temel sebebinin fiyatlarda yaşanan dalgalanma olduğunu söyledi.

Vatandaşların daha çok mevcut bıçaklarını bileyletmek için kendilerini tercih ettiğini aktaran Demirdöven, "Bıçakların iyi ustaların elinde bileyletilmesini öneriyoruz. 'Ekmeği ekmekçiden alın' denir ya. Gerçekten işini bilen, düzgün ustalara gitsinler istiyoruz." diye konuştu.

Uzmanından Kurban Bayramı öncesi uyarılar

Demirdöven, kurban kesim ve et doğrama işlemi sırasında tüketicilerin paslı bıçakları kesinlikle kullanmaması gerektiğinin altını çizerek, bu bıçakların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Her Kurban Bayramı döneminde mahalle aralarında bıçak bileyleyen kişilerin ortaya çıktığına işaret eden Demirdöven, "Bu kişiler bıçak konusunda usta değiller. Kurbanlıklara eziyet etmemek için bıçakların kaliteli ve keskin olması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlar, bıçaklarını işin ehli ustalara emanet edip bileyletsin, hem kendilerine hem de kesim sırasında hayvana eziyet etmesinler." dedi.

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