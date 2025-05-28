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Türkiye
AA 28.05.2025 10:03

İstanbul'da iş yerinde patlama: O anlar kamerada

Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlama, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki bir iş yerinde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çevredeki bazı iş yeri ve apartmanlarda hasar oluştu.

Patlama anı güvenlik kamerasında

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlama anı ve sonrasında ortaya çıkan duman yer alıyor.

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