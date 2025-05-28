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Türkiye
DHA 28.05.2025 10:22

Hakkari'nin 20 bin yıllık buzullarına ilgi arttı

Hakkari'de terörden arındırılan Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullara ve Cennet Cehennem Vadisi'ne ilgi her geçen gün artıyor.

Hakkari'nin 20 bin yıllık buzullarına ilgi arttı
[Fotograf: DHA]

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında "milli park" ilan edilen Cilo-Sat Dağları'ndaki buzul göllerini, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcı ziyaret ediyor. Son yıllardaki huzur ortamı, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve havaların ısınmaya başlaması da bölgedeki yoğunluğu artırdı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 400 doğasever ve dağcı grubu, kendilerine eşlik eden rehberler gözetiminde 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ni gezerek fotoğraf çekti. 

Hakkari'nin 20 bin yıllık buzullarına ilgi arttı

Bilinçli hareket edin uyarısı

Coğrafya Öğretmeni ve Yüksekova TEMA Vakfı Temsilcisi Kenan Canan Küresel ısınmanın etkisiyle 20 bin yıllık buzulların alan kaybettiğini ifade eti:

"Son yıllarda özellikle bütün dünyada olduğu gibi bizim bu bölgede de hem küresel ısınma hem de insanların etkisiyle ciddi bir erime söz konusu. Özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde insanların bu bölgeye geldiğini görüyoruz. Gelen insanlarından tek istediğimiz, bölgeyi mutlaka rehberler eşliğinde gezsinler ve gezerken de kesinlikle buzullara basmamalarını istiyoruz. Çünkü her bastıkları alanda buzulun erimesine neden oluyorlar. Onlardan buzulları uzaktan izlemelerini, uzaktan fotoğraflamaları bekliyoruz. Bugün yoğun bir şekilde yine insanların buraya geldiğini görüyoruz. Bölgeyi, buzulları merak ediyorlar. Ama gelirken ve giderken de insanların bilinçli bir şekilde hareket etmelerini isteriz."

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