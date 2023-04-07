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Türkiye
AA 07.04.2023 14:38

Üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, üzerine kaya düşen otomobilde 3 meslektaşıyla ölen sınıf öğretmeni Pınar Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Feke ilçesi yolunda dün heyelan nedeniyle üzerine kaya düşen otomobilde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmen arkadaşları Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak ile vefat eden Pınar Kılıç'ın  cenazesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na getirildi.

Kılıç için mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi. Törende, Pınar Kılıç'ın bir ortaokulda görev yapan matematik öğretmeni eşi Muhammet Ali Kılıç, babası, Atila ile annesi Şükrüye Özdemir ve yakınları gözyaşı döktü.

Öğretmenlerin bulunduğu otomobilin üzerine kaya devrildi: 4 ölü
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Törene, hayatını kaybeden Kılıç'ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ katıldı.

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