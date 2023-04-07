Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.04.2023 14:04

Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen rüzgarın, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına şeklinde etkisini göstereceği belirtildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Doğu Anadolu Bölgesi Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Ürdün: Filistinliler güvende olmadıkça İsrailliler de olmayacak
15:16
Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
15:16
ABD metrosunda evsizlere klasik müzik önlemi
15:09
Kral Charles banknotları 2024'ün ortasında dolaşıma girecek
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
15:05
Batı Şeria'da silahlı saldırı: İki Yahudi yerleşimci öldürüldü
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
İsrail'in saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazı eda edildi
FOTO FOKUS
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ