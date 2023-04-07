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Türkiye
AA 07.04.2023 13:44

Depremzedelere yardım bahanesiyle vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı

İstanbul'da depremzedelere yardım bahanesiyle vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı.

Depremzedelere yardım bahanesiyle vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden yardım isteyen depremzede vatandaşlara yardım gönderme vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen zanlı Sabri Ü'nün yurt dışında yaşadığı için döviz transferi yapamadığını ve depremzedelere yardım etmek için Türk lirasına ihtiyacı olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para topladığı tespit edildi.

45 suç kaydı var

Bu yöntemle 2 kişiyi 90 bin 100 lira dolandıran ve daha önce 45 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı hakkında 18 farklı arama kararı ve kesinleşmiş 18 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta gözaltına alınan Sabri Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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