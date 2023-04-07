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Türkiye
TRT Haber 07.04.2023 13:45

Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı

Adıyaman'da yaşayan Leman Arslan asrın felaketinde enkazdan sağ çıktı. Kardeşini depremde kaybeden Arslan kendini çocuklara adadı. Arslan gönüllü olarak her gün çadır kentleri ve köyleri ziyaret ediyor, depremzede çocukları yalnız bırakmıyor.

Birgül Yazıcı
Birgül Yazıcı

24 yaşındaki Leman Arslan, asrın felaketine ailesi ile Adıyaman'da yakalandı. Evleri yıkılan Arslan depremde 19 yaşındaki kardeşini kaybetti.

Bu acı onun için yeni bir hayatın başlangıcı oldu. Arslan kendini depremzede çocuklara adadı. Adıyaman'ın köylerini ve çadır kentlerini gezen Arslan depremzede çocuklarla yakından ilgileniyor.

Depremi yaşayan her çocuğa dokunmak, kalbinde iz bırakmak için köy köy dolaştığını söyleyen Arslan, "Onlarla oyunlar oynuyoruz, kitaplar okuyoruz, etkinlikler yapıyoruz" dedi.

"Ben yetim büyüdüm o yüzden önceliğim yetimler"

Besni ilçesinde depremde ailesini kaybeden 19 çocuk var. Arslan o çocukların elinden tutuyor. Çalışmalarını Besni Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde gönüllü olarak sürdürüyor.

Çocuklar için kitap topladığını belirten Arslan şunları söyledi:

"Türkiye'nin birçok yayınevinden kitaplar istiyorum, sınava hazırlanan çocuklar için kitaplar topluyorum. Kendi arabamla bizzat sabah 6.00'da çıkıyorum köy köy gezerek... Ben yetim büyüdüm o yüzden önceliğim yetimler."

Kardeşine duyduğu özlem hiç dinmese de çocuklara uzattığı yardım eli Leman Arslan'a güç veriyor.

Kamera: Mustafa Aydın Gül

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Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
Depremde kardeşini kaybeden Leman Arslan kendini çocuklara adadı
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