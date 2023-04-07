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Türkiye
AA 07.04.2023 12:54

Silah zoruyla site yönetimini ele geçiren şebekeye operasyon: 29 gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta silah zoruyla site yönetimini ele geçirdiği öne sürülen şebekeye 6 ilde yapılan operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Silah zoruyla site yönetimini ele geçiren şebekeye operasyon: 29 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, Esenyurt'taki bir inşaat projesinde yer alan siteye baskı ve tehditle yerleşen suç örgütü üyelerinin, sitedeki bazı daireler için sahte ve ikiz satış yaparak mağdur ettiği vatandaşları darbettikleri ve siteden çıkarttıklarını belirledi.

Zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 29 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek, 58 mermi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

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