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Türkiye
AA 07.04.2023 12:44

Sahte içkiden ölüm davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Bahçelievler'de bir kişinin sahte içkiden ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 3 sanıktan birine "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilirken diğer iki sanığın beraatine hükmedildi.

Sahte içkiden ölüm davasında sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
[Fotoğraf: Getty]

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ercan Padak ve Salih Özgen ile avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ercan Padak'ın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer 2 sanığın ise delil yetersizliğinden beraat istemini tekrar etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Padak, "Ben sahte içki verdim ama maktul benim verdiğim sahte içkiden ölmedi. Sahte olduğunu bilmiyordum. Öyle olsaydı ben de ölürdüm. Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçsuzum. Ailem, çocuğum var. Dışarıda kalmak istiyorum" dedi.

Söz alan diğer sanık Salih Özgen de beraat talebinde bulundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Bozkurt ve Salih Özgen'in "olası kastla öldürme" suçundan mahkumiyetlerine yeterli derecede kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, maktul Sevim Şenkaya'ya karşı "olası kastla öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanık Ercan Padak'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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