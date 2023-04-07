Elazığ'da camideki "paylaşım dolabı" depremzedeler için doluyor

Yurtbaşı Merkez Camii'nde 10 yıldır görev yapan ve gönüllü sunduğu hizmetlerinden dolayı bölge halkının takdirini toplayan Demir, 5 yıl önce "veren el ile alan eli buluşturmak" için camide "iyilik köşesi" adını verdiği bir alan oluşturdu.

Hayırseverlerden gelen yardımları muhafaza edebilmek için iyilik köşesine "paylaşım dolabı" koyan Demir, buradan 5 yıl boyunca beldedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sundu.

Gençlerden de yardım alan Demir, depremlerden etkilenen illerden kente gelen aileler için de "paylaşım dolabı"nda muhafaza ettikleriyle gıda kolisi hazırlıyor. Temel gıda ürünlerinin bulunduğu koliler, depremzede ailelere ulaştırılıyor.

"Gençlerimizle elbirliği ile iyilik yapıyoruz"

Hayır yapanlar ile dezavantajlı olanlar arasında köprü kurmaya çalıştığını aktaran Demir, bu yıl da depremlerin ardından kente gelenler için yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda tespit ettikleri 250'ye yakın aileye gıda kolisi ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Depremzede kardeşlerimize devletimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de karınca misali depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz de gıda kolilerinin hazırlanması, taşınması ve ulaştırılması konusunda destek sunuyor. Gençlerimizle elbirliği ile iyilik yapıyoruz."

"Zor günleri yardımlarla aşacağız"

Yardım faaliyetlerine gönüllü destek veren 18 yaşındaki Kaan Başlı da depremzedelere destek olmak için çalıştığını ifade etti.

Başlı, "Bu zor günleri bu şekilde yardımlarla aşacağımıza inanıyorum. Hazırladığımız kolileri ailelerin kapısına kadar götürüyoruz" dedi.