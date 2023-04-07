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Türkiye
AA 07.04.2023 11:48

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları: 51 tutuklama

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 140 şüpheliden 51'i tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları: 51 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında mart ayında gerçekleştirilen 116 uyuşturucu operasyonunda, 140 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 212 kilo 552,13 gram skank, 121 kilo 811,97 gram esrar ve türevleri, 334 kilo 364,10 gram kenevir bitkisi, 6 kilo 429,88 gram metamfetamin, 803,10 gram eroin,18 sentetik ecza, 182 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 51'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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