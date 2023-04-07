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Türkiye
AA 07.04.2023 12:30

Baraj gölünde fotoğraf çekmek isterken aracından oluyordu

İzmir'in Beydağ ilçesinde fotoğraf çekmek isteyen bir kişinin el frenini çekmeden indiği aracı baraj gölüne düştü.

Baraj gölünde fotoğraf çekmek isterken aracından oluyordu
[Fotograf: AA]

Beydağ Baraj Gölü'ne hafif ticari bir aracın düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

Araç sahibi N.K. ifadesinde, baraj gölü kıyısında durdurduğu aracından fotoğraf çekmek amacıyla indiğini ancak el frenini çekmediği söyledi.

El freni çekilmeyen ve boş viteste kalan aracının, aşağı inmesinin ardından suya düştüğünü anlatan N.K. aracın daha sonra akıntıyla sürüklendiğini ifade etti.

Tavan seviyesine kadar su altında kalan aracın çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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