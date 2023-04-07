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Türkiye
DHA 07.04.2023 14:16

Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı başladı

Diyarbakır’da depremde ağır hasar görünce boşaltılan önceki gün de bir kısmı çöken 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı başladı
[Fotograf: DHA]

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 86’ncı Sokak’ta depremde ağır hasar alınca boşatılan binadan 5 Nisan günü sesler gelince bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Çevresi boşaltılan binanın bir bölümü, bir süre sonra çöktü. Apartmanın bulunduğu yol, güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken, çevresindeki binalar da tahliye edildi. Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, arama- kurtarma köpeği ile çalışma yaptı. Ancak bir bulguya rastlanmadı.

Binanın yıkımı için sabah saatlerinde iş makineleri bölgeye gitti. Tıraşlama yapılarak başlayan çalışmada, binanın çevresindeki apartmanlar zarar görmemesi için kontrollü olarak yıkımına başlandı.

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