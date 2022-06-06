Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine çöp konteyneri devrilen çocuk yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerinden oynattığı metal çöp konteyneri üzerine devrilen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta 3 yaşındaki Yakup S, etrafında oyun oynadığı konteynerin hareket ederek devrilmesiyle sokak merdiveni ile konteyner arasına sıkıştı.
Yaralı çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakup S, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pazar esnafı Osman S. ile ev hanımı Müjde S'nin 2 çocuğundan biri olan Yakup S'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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