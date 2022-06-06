Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: 15 yaralı
Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde tır, kamyon, minibüs ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu, trafik akışı emniyet şeridinden sağlandı.
Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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