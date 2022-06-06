Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde tır, kamyon, minibüs ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu, trafik akışı emniyet şeridinden sağlandı.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.