Bursa'da Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen, Bursa ve Yalova'dan geldikleri tespit edilen araçlardaki A.K., H.A., B.A., S.A., E.K. ile Orhangazi ilçesinde T.K., A.S. ve M.T. yakalandı.

Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, kama ve kurusıkı tabanca, hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.