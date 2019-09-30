Uyuşturucuyu tabuta gizlemişler30 Eylül 2019 Pazartesi 14:14 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:17
Sakarya'da düzenlenen operasyonda tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı.
Aramada, lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA