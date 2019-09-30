Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." denildi.

Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2019

Kaynak: TRT Haber