Türkiye
Suriye sınırında 2 terörist yakalandı30 Eylül 2019 Pazartesi 13:57 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:05
Milli Savunma Bakanlığı, eylem yapmak amacıyla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li teröristin hudut birliklerince yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." denildi.
Eylem yapmak amacıyla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2019
Kaynak: TRT Haber