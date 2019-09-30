Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı.

Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden FATİH sondaj ve ORUÇREİS araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/VIvIdkHRwA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2019

İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden FATİH sondaj ve ORUÇREİS araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber