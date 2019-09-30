Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor30 Eylül 2019 Pazartesi 12:56 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı.
Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden FATİH sondaj ve ORUÇREİS araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/VIvIdkHRwA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2019
İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden FATİH sondaj ve ORUÇREİS araştırma gemilerimize Deniz Karakol Uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber