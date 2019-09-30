Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin generallerinden birinin oğlu olduğu öğrenilen ve İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Libyalı iş adamı Abdalnasser İbrahim Naili, 28 Eylül'de Libya'daki işlerine yardımcı olan bir akrabasının silahlı kişilerce kaçırılıp İstanbul'daki suç ortaklarına 800 bin dolar fidye vermesini, vermediği takdirde akrabasını öldüreceklerini söyledikleri iddiasıyla polise başvurdu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis, iş adamı Naili üzerinden şüphelilerle dolaylı müzakere kurdu. Şüphelilerle 70 bin dolara anlaşan Naili, parayı vermek için şüphelileri Laleli'deki iş yeri olan döviz bürosuna çağırdı.

Döviz bürosunda suçüstü yakalandı

Döviz bürosunda önlem alan polis, fidyeyi alıp iş yerinden çıkan şüpheli İbrahim E'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheli İbrahim E. emniyetteki ifadesinde parayı Libyalı bir kişiye götüreceğini söylemesi üzerine polis çalışmayı yürüttü.

Esenyurt Koza Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, Libyalı Abdulbadia Atushanı Abdullah D'yi yakaladı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyu Libya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerine aktardı.

Libya'daki operasyonda rehine kurtarıldı

Başkonsolosluk yetkililerinin Libya İçişleri Bakanlığı'na durumu bildirmesi üzerine, İstanbul'da yakalanan Lİbyalı şüpheli Abdulbadia Atushanı Abdullah D'den edinen bilgiler doğrultusunda Libya'da düzenlenen operasyonla rehine kurtarıldı.

2. kez fidye için kaçırmışlar

Libyalı şüphelilerin yaklaşık 2 ay önce aynı kişiyi fidye için kaçırdığı, İstanbul'da yaşayan iş adamı Naili'nin şüphelilere 20 bin dolar fidye ödeyip akrabasını kurtardığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İbrahim E. ve Libyalı Abdulbadia Atushanı Abdullah D'den emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli İbrahim E'nin polis ekiplerince döviz bürosunda fidyeyi aldıktan sonra yakalanma anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA