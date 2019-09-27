Akıl ve beden sağlığının en büyük düşmanı uyuşturucu...

Bağımlıları esir alıyor, hayattan koparıyor...

Henüz 19'unda uyuşturucuyla tanışan D.K.'nın mücadelesi tam beş yıl sürdü.

"Bırakıyorsun, ama o arkadaşlarla görüştüğünde bir kereden bir şey olmaz hesabı tekrar başlıyorduk, onların çok büyük etkisi var bırakamamamda. Arabam vardı, evim vardı. İşim dört dörtlüktü çok güzel bir işte çalışıyordum, devlet işinde. Uyuşturcuya başladıktan sonra önce işim gitti, sonra arabam gitti ve en önemlisi hayatımdan koskoca bir 5 yıl gitti."

"Artık ölecek dereceye geldim"

Aile içindeki sorunlardan kaçmak için uyuşturucuya sığınan 26 yaşındaki S.T defalarca ölümle burun buruna geldi.

"Vücudum kaldırmadı artık ölecek dereceye geldim, bir ara nefret ettim. "Ben bunu kafamda bitiririm" dedim, sonra 2 gün oldu bitiremedim, bir daha başladım."

Onlar, sevginin gücüyle hayata geri döndü

Bu illetten kurtulmak isteyenlerin en büyük dayanağı sevgi.

"Sevgi, şevkat, ilgi. Biz bunları özlemişiz, bunların sayesinde bırakabiliyormuşuz" diyen D.K., "Daha bekarım, evlenmeyi düşünüyorum. Asıl hedefim evlilik, bir aile kurmak. Güzel bir hayat yaşamak, normal insanlar gibi güzel bir hayat yaşamak" dedi.

S.T. ise, "Önceden içtiğim zamanlar kavga dövüş, para istemeler sonra tartışmalar, evde huzursuzluklar hep böyleydi. Şimdi ailemle eskisi gibiyiz, samimiyiz, sevgi doluyuz, neşeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bırakmak gerçekten çok kolay"

Şimdilerde, zihin ve bedenlerini ele geçiren uyuşturucudan uzakta temiz bir hayat sürüyorlar.

D.K., "Bırakmak gerçekten çok kolay. Her şey beyinde bitiyor, bıraktıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle çevrelerini değiştirmelerini tavsiye ederim" dedi.

S.T. ise "Benim annemin babamın canı yandı. Kimsenin de canının yanmasını istemem. Zamanında gördüm geçirdim de kurtuldum da. Şimdi ailemle biriz" şeklinde konuştu.

24 saat danışma hizmet: ALO 191

Uyuşturucu ile Mücadele, Danışma ve Destek Hattı ALO 191, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir yer tutuyor.

24 saat danışma hizmeti veren ALO 191, bağımlılık seviyesine göre tedavi için ilgili kurumlara uygun yönlendirmeler yapıyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamara: Seyit Taşdelen