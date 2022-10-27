Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 21-27 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 291,74 gram sçeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti", 12'si ile ilgili de "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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