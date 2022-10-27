Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Tokat'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Salih Yıldırım idaresindeki otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü kavşağında Mustafa Akgül yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Zeynep Yıldırım yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Salih Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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