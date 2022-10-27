Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 98 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu iki lastik bot tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, "TCSG-28" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 75 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise lastik bot içindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan 98 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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