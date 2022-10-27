Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 34 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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