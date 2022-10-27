Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrikli skuter denetiminde 15 sürücüye para cezası
[Fotograf: DHA]
Beşiktaş'ta yapılan elektrikli skuter denetiminde 15 sürücüye para cezası kesildi.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından Ortaköy'de kurallara aykırı şekilde skuter kullanan kişilere yönelik denetim yapıldı.
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, denetimde bazı elektrikli skuter kullanıcılarına, yaya kaldırımını kullanmak, ters yönden ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürmekten 196 lira ceza verildi.
Bazı skuter kullanıcıları cezaya itiraz ederken bazıları da güvenlik açısından uygulamayı doğru buldu.
Öte yandan elektrikli skuter kullanan kişilerin akşam saatlerinde reflektörlü yelek giymesi zorunluluğu olduğu öğrenildi. Bu kurala uymayanlar hakkında 196 lira ceza uygulanacağı belirtildi.
Etiketler: İstanbul
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