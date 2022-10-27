Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta otomobilin yayaya ve duvara çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta Ramazan Yazıcı idaresindeki otomobil, İncedayı Mahallesi'nde önce kaldırımda yürüyen Beyhan Büyük'e, ardından Sinop Etnografya Müzesi'nin duvarına çarptı.
Kazada Büyük'ün yanı sıra sürücü Ramazan Yazıcı ve araçta bulunan eşi Halime Yazıcı ile Halime Birincioğlu yaralandı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Yazıcı ile Beyhan Büyük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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