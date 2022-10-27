Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 4 öğrenci zehirlendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tokat'ta 4 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta lisede eğitim gören 4 öğrenci, öğle saatlerinde lokantada köfte yedi. Öğrenciler bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Tedavi altına alınan öğlencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin köfte yediği lokantadan numune alacakları öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Gıda Zehirlenmesi Tokat
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