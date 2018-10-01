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Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 120 gram esrar, tüfek ve gaz tabancası ile FETÖ elebaşı ile örgütün firari yöneticilerinden Reşit Haylamaz'ın kitapları ele geçirildi.

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Uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

Çorum'da uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesinde yaşayan C.S., E.K. ve M.K.'nın ikametlerinde esrar bulunduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelilerden E.K. ve M.K.'nın kaldıkları eve yapılan operasyonda 120 gram esrar, otomatik av tüfeği, gaz tabancasının yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün firari yöneticilerinden Reşit Haylamaz'a ait kitaplar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmak ile tüfek ve gaz tabancası bulundurmak suçlarından haklarında işlem yapılan M.K. ve E.K., ele geçirilen kitaplarla ilgili soruşturmanın yürütülmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Diğer şüpheli C.S.'nin ikametindeki aramada ise, 14 tabanca fişeği ile otomatik av tüfeği bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem ve idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, fetö, çorum
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