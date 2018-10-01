Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"30 Eylül günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Hacıbey mahallesi Cemekürk mezrası yakınlarında tespit edilen yük hayvanı üzerinde Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasa dışı yollardan geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen 20 bin 100 av fişeği, 900 kuru sıkı tabanca ve 560 adet 9 mm kuru sıkı tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA, İHA