  • 01 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.952
    EURO 6.919
  • BIST 99196.43
    ALTIN 227.696
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Şemdinli'de yük hayvanı üzerinde 20 bin 100 av tüfeği fişeği, 900 kuru sıkı tabanca ve 560 şarjör ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hakkaride çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"30 Eylül günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Hacıbey mahallesi Cemekürk mezrası yakınlarında tespit edilen yük hayvanı üzerinde Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasa dışı yollardan geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen 20 bin 100 av fişeği, 900 kuru sıkı tabanca ve 560 adet 9 mm kuru sıkı tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: tüfek, terör operasyonu, silah, mühimmat, Hakkari
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER