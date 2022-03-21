Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı.

Etiyopya'dan İstanbul'a gelecek uçaklarda seyahat eden Tanzanya uyruklu bazı yolcular, "yutucu" olarak tabir edilen uyuşturucu kuryesi olabilecekleri değerlendirmesiyle takibe alındı.

Midelerinde normal dışı materyaller tespit edildi

İlk operasyonda, Hava Takip Sistemi'nden izlenen uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı. NARKOKİM ekiplerince takibe alınan 6 kişinin şüpheli hareketleri, uyuşturucu kuryesi olabilecekleri düşüncesini artırdı. Şüpheli 6 yolcu İstanbul Havalimanı'nda yer alan yutucu tespit cihazıyla gerekli kontrollerden geçirildi. Yapılan ön kontrollerde bu kişilerin midelerinde normal dışı bazı materyaller olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince savcılık talimatı doğrultusunda detaylı bilgisayar tomografi çekilmesi için sağlık kuruluşuna götürülen 6 yolcunun yapılan tarama ve muayenelerinde toplam ağırlığı 10 kilo 420 gram kokain tespit edildi.

İkinci operasyonda, başka bir yolcunun da "yutucu kurye" olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli kişiyi takibe aldı. Bahse konu yolcuda, yutucu tespit cihazı ve akabinde sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda 48 kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince bu yolcuları karşılayacak Nijerya uyruklu kişiyi de tespit edildi. Şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı.

Söz konusu operasyonlarda toplamda 11 kilo 180 gram kokain ele geçirildi ve biri organizatör, yedisi kurye olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.