İzmir sahillerinde, deniz suyunun poyraz ve gelgit nedeniyle kıyıdan çekildiği gözlendi.

Seferihisar`ın Sığacık Mahallesi`nde çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu. İlçede, çekilme bazı bölgelerde 30 metreyi buldu.

Denizin çekilmesi, iç körfez dahil birçok noktada gözlendi. Bazı yerlerde 20 metreyi bulan çekilme sebebiyle denize kurulu iskeleler karada kaldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman yeniden gün yüzüne çıktı.

İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz çekilmeleriyle ilgili, “Her sene olan doğal olaylar” dedi ve ekledi:

“Özellikle şubat ikinci yarı martın ilk yarısı arasında kuzeyli rüzgârlar çok hakimdir. Bu poyraz bütün suları güneye ittirir. Afrika’ya doğru ittirir. Su orada yükselirken bizim burada iner. Korkulacak bir şey yok.”

Marmaris'te de deniz çekildi, adacıklar oluştu

Deniz çekilmesi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de oldu.

Sığ noktalarda deniz yaklaşık 20 metre geri gitti. Denizin üzerinde adacıklar oluştu.

Uzmanlar bu aylarda yaşanan deniz çekilmesini, atmosferdeki basınç değişimi ile ay ve güneşin çekim gücüne bağlıyor.