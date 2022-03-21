Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi dolayısıyla, 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşımın aksamaması için çalışma başlatıldı.

Gece saatlerinde yağış ve tipinin etkisini artırmasıyla, Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu, bölgedeki kar yağışının da etkisini azaltmasıyla yol tüm araçlar için ulaşıma açıldı. Bekletilen tırlar yeniden trafiğe çıkmaya başladı.